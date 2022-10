Domenica da dimenticare per Laporta: sconfitta nel clasico e arresto del figlio

Una domenica di certo non proprio felice per il presidente del Barcellona, Joan Laporta. Oltre alla deludente sconfitta nel clasico contro il Real Madrid, infatti, il patron blaugrana ha dovuto gestire anche le bravate del figlio Guillem, arrestato dalla polizia di Madrid con l’accusa di aver minacciato la moglie davanti ai clienti di un ristorante della capitale. Come riporta As, l’uomo avrebbe anche opposto resistenza alle forze dell’ordine.

Foto: twitter Barcellona