Domenech e la battuta infelice: “Chi volevo prendere? Maradona ma è morto”

Raymond Domenech nuovo allenatore del Nantes, ci è ricascato nuovamente. Non è la prima volta in carriera che si lascia andare a battute di poco gusto ed infelici, e nella cconferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier ha risposto così ad una domanda sul mercato:

“Non posso parlare di giocatori che non sono nostri. Jean Lucas alla fine se ne va al Brest e non giocherà con il Nantes. Mi sarebbe piaciuto comprare Maradona, ma è morto. E in questo momento sono molto riservato quando si parla di mercato”.

Foto: lesiteduperenoel