Domani Villarreal-Liverpool, Alexander-Arnold: “2-0 un buon risultato, ma non possiamo rilassarci”

Domani alle 21.00 in Spagna la gara di ritorno tra Liverpool e Villarreal. L’andata è finita 2-0 per gli inglesi, risultato che favorisce la squadra di Klopp. Di questo ne ha parlato Trent Alexander-Arnold in conferenza stampa: “Abbiamo un vantaggio da difendere, non possiamo rilassarci perché dobbiamo centrare la finale. Il 2-0 dell’andata è un buon risultato, ma allo stesso tempo il Villarreal è pericoloso e dobbiamo ancora guadagnare la finale. Sappiamo che sarà difficile, nel calcio può succedere di tutto e sappiamo che di fronte a noi ci sarà una squadra forte. Non a caso hanno eliminato Juve e Bayern”.

FOTO: Alexander-Arnold