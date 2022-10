Domattina si svolgeranno i funerali di Bruno Bolchi, scomparso nei giorni scorsi a 82 anni dopo una malattia. L’appuntamento è alle 10, nella Chiesa di Pieve a Nievole, per l’ultimo saluto a un grande allenatore che ha lasciato il segno soprattutto per signorilità e umanità. Bolchi lascia la moglie Paola, i figli Alessandro e Andrea, un uomo d’altri tempi che non sarà dimenticato.