Domani la veglia funebre per Pelé. La mamma, Maria Celeste, non sa ancora della morte di “O Rei”

Nello stadio del Santos, Vila Belmiro, la veglia funebre di Pelé, con decine di migliaia di persone che sfileranno per rendere l’ultimo omaggio a O Rei.

Poi martedì la salma percorrerà in corteo le vie della città, prima della sepoltura nel cimitero ‘Memorial Necropole Ecumenica’, fermandosi davanti alla casa della madre di O Rei, la centenaria Maria Celeste Arantes, in segno di rispetto e condivisione del sentimento che accomuna i brasiliani (nel paese sono stati decretati tre giorni di lutto nazionale).

Ma la madre di Pelé, che era a conoscenza del fatto che il figlio fosse ricoverato in ospedale, non sa ancora che è morto.

Infatti la sorella dell’ex fuoriclasse, Maria Lucia detta Lela, ha spiegato a Espn che “parliamo molto con lei, ma ancora non lo sa”.

Sta bene, ma vive in un mondo suo. A volte non è cosciente ma quando apre gli occhi le dico ‘preghiamo per lui'”. Dona Celeste, viste le sue condizioni di fragilità, è tenuta sotto costante controllo medico e i familiari temono la sua reazione alla notizia della morte di O Rei. Per questo nessuno dei familiari ancora se l’è sentita di informarla dell’accaduto.

Foto: Instagram personale