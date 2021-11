Domani la Lazio a Marsiglia: Immobile non è in gruppo

Nella giornata di domani la Lazio giocherà una partita importante contro l’Olympique Marsiglia in chiave Europa League. Nella seduta di allenamento odierna, Ciro Immobile ha svolto una seduta differenziata a causa di un problema al ginocchio e ed è reduce anche da una sindrome influenzale. L’attaccante della Lazio rimane quindi in dubbio per la gara di domani a Marsiglia.

Foto: Twitter Lazio