Domani la decisione sull’anticipo di Udinese-Napoli. Gli azzurri in ogni caso torneranno in Campania venerdì mattina

Il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha annunciato che domani nella mattinata ci sarà una riunione per decidere se anticipare o meno di qualche ora la sfida tra Udinese e Napoli per questioni di ordine pubblico. L’unica certezza è legata però al ritorno in Campania degli azzurri che sarà di venerdì mattina per evitare di bloccare l’aeroporto di Capodichino per tutta la notte, per non ripetere i disagi che la festa post vittoria contro la Juventus ha portato a tutti i viaggiatori nella notte del 24 aprile.

Foto: napoli tifosi foto instagram napoli