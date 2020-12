Domani Chelsea-Leeds: Lampard e Bielsa si ritrovano dopo lo Spygate del 2019

Chelsea-Leeds è anche Frank Lampard contro Marcelo Bielsa. Domani i due tecnici si ritrovano dopo lo Spygate. Nel gennaio 2019, quando Lampard allenava il Derby County, rivale in Championship del Leeds, il Loco inviò un suo emissario in gran segreto a spiegare gli allenamenti della squadra di Lampard. Pochi giorni dopo le squadre si sarebbero sfidate. La spia venne fermata mentre osservava la sessione con un binocolo e successivamente interrogata. Bielsa si assunse le responsabilità e pagò la multa di 200mila sterline. La vicenda fece discutere molto in Inghilterra ma oggi Lampard ha smorzato ogni polemica spiegando che si tratta di una vicenda che appartiene al passato: “È trascorso molto tempo. Stimo e ammiro molto il Leeds e il suo allenatore” ha detto il tecnico del Chelsea.