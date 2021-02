Domani Barcellona-PSG, Florenzi: “Ricordo il mio gol con la Roma da centrocampo”

Domani sera una delle gare clou di questi ottavi di finale di Champions League è senza dubbio la sfida tra Barcellona e PSG.

Sul sito del club parigino, ha parlato l’esterno azzurro, Alessandro Florenzi. Il giocatore ha ricordato l’impresa della Roma con il Barça e il suo gol da centrocampo.

Queste le sue parole: “Ho diversi ricordi contro il Barcellona quando giocavo con la Roma. Il primo è il gol che ho segnato contro di loro da metà campo. Il secondo è quando siamo tornati dai quarti di finale quando li abbiamo battuti 3-0. È stata una serata memorabile che passerà alla storia della Roma. Ogni volta che ci penso, mi vengono i brividi. In alcune partite, l’aspetto mentale è più importante di quello fisico. Ci sono partite in cui hai i tifosi al tuo fianco per 90 minuti, che riescono a farti fare cose magiche. La mente può essere ciò che ti fa vincere una partita”.

Foto: Twitter PSG