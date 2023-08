Doku si presenta: “Con Guardiola diventerò un calciatore migliore. Il City è il club più forte al mondo”

Jeremy Doku è un nuovo calciatore del Manchester City. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le prime parole da calciatore del Manchester City dell’esterno belga: “Questo è un grande giorno per me, sia dal punto di vista personale che professionale. Il Manchester City è la migliore squadra del mondo, quindi il fatto che abbia firmato coi Citizens è qualcosa di molto speciale per me e per la mia famiglia. Sono un giocatore giovane che deve imparare e migliorare molto. Lavorare con Guardiola e il suo staff, giocando al fianco di questi giocatori di grande classe, mi renderà un calciatore migliore. Ne sono certo. Guardare il City nella scorsa stagione è stato fantastico. Vincere il Treble è la cosa più difficile che ci sia e loro ci sono riusciti. Non potete immaginare quanto sia emozionante entrare a far parte di questa squadra per me”.

Foto: Instagram Manchester City