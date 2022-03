Doku: “Lukaku una figura paterna. Contento di essere paragonato ad Hazard”

Il Belgio negli ultimi anni si è posizionato ai vertici del calcio mondiale disputando tornei internazionali con calciatori fortissimi. Uno degli ultimi prodotti calcistici è Jeremy Doku, che in un’intervista rilasciata a La Dernière Heure, ha parlato del suo percorso di crescita e dell’importanza di avere Lukaku e Hazard come compagni di Nazionale: “Tutti parlano con tutti. Mi trovo molto bene. Romelu Lukaku è un po’ una figura paterna: se ho qualcosa da chiedergli, mi dà consigli. È successo quando mi sono infortunato ma mi dà anche consigli sulla posizione in campo. Fa piacere essere paragonato a Hazard ma devo essere me stesso. È un top player, io devo ancora lavorare, dimostrare tanto“.

Foto: Twitter UEFA Euro 2020