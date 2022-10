Doig illude il Verona, ma Beto e Bijol (al 93′) la ribaltano: 1-2. Sesta vittoria consecutiva per l’Udinese

Termina 1-2 tra Hellas Verona e Udinese al Bentegodi. Nel primo tempo sono gli uomini di Sottil a fare la partita, mentre la squadra di Cioffi cerca di colpire in contropiede. Tattica che si rivelerà, inizialmente, vincente per i padroni di casa: pennellata di Lazovic, Bijol che anticipa Henry e allontana la sfera sui piedi di Doig che con una fantastica conclusione al volo trafigge Silvestri, niente da fare per il portiere friulano. Immediata la risposta dell’Udinese, ma i bianconeri non riescono a trovare la via del gol. La svolta arriva al minuto 58′: fuori Success, dentro Beto e fuori Lovric, dentro Samardzic. E saranno proprio loro i protagonisti della ripresa. Prima Samardzic riceve dai venticinque metri e conclude a giro, ma il pallone si spenge di un soffio. Poi, ancora Samardzic mette in mezzo per Deulofeu che appoggia per l’accorrente Beto che, da due passi, piazza all’angolino. Poi al 93′ è l’incornata vincente di Bijol a regalare la vittoria agli uomini di Sottil. Ancora una vittoria per l’Udinese che si porta così a 19 punti in classifica, a un solo punto dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta.

Foto: Instagram Udinese