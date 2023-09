Doig: “Il calcio scozzese è sottovaluto. Il salto in Serie A non è stato poi così grande”

Josh Doig, terzino dell’Hellas Verona, ha parlato dal ritiro della nazionale scozzese con cui è impegnato in questi giorni di sosta. Tra i temi toccati dal calciatore anche il salto che ha dovuto fare verso la Serie A: “La verità è che secondo me il nostro calcio, in Scozia, è sottovalutato. In realtà è fisico e molto intenso, la velocità del gioco non è così differente dalla Serie A e quando sono andato in Italia il salto non è stato poi grande quanto mi aspettassi”.

Foto: Instagram Doig