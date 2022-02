DOHERTY, DA TIFOSO GUNNERS ALLA PRIMA GIOIA SPURS

Risuonano ancora forte le parole di Antonio Conte subito dopo la sconfitta del Tottenham contro il Burnley. Al di là dell’intento dell’allenatore italiano, tutt’altro che nuovo a certe uscite, quelle dichiarazioni hanno sicuramente fatto scattare qualcosa nella testa dei calciatori che ieri, nella gara contro il Leeds, hanno subito trovato il modo di invertire la rotta.

A stappare il match ci ha pensato Matt Doherty, terzino destro irlandese impiegabile anche qualche metro più avanti nel tipico schieramento adottato da Conte (3-5-2 o 3-4-2-1), con un’azione altrettanto tipica delle squadre guidate dall’ex Inter: verticalizzazione per uno dei due esterni, palla in mezzo e ed esterno opposto pronto a chiudere sul secondo palo. Per Doherty, che ha anche restituito palla a Kulusevski in occasione del secondo gol degli Spurs, è la prima gioia in assoluto dall’agosto del 2020, data del trasferimento per 15 milioni di sterline dal Wolverhampton.

Quel 30 agosto sarà ricordato per la presentazione organizzata dal Tottenham. Nel 2012, infatti, Doherty aveva pubblicato sui social: “Amo l’Arsenal per sempre” e poi “Sì, sono un GRANDE fan dell’Arsenal”. Quanto di peggio potessero leggere i suoi nuovi tifosi, che contro i Gunners hanno una rivalità accesissima. Nel video pubblicato sui canali ufficiali degli Spurs, Doherty fa vedere i tweet e, con uno sguardo che rende perfettamente il disagio del momento, cancella tutto portando poi la mano sul petto e battendola sullo stemma dei Lilywhites. Superata la querelle Arsenal, però, il classe ’92 non è riuscito a brillare negli ultimi diciotto mesi, forse complice la discontinuità di rendimento della squadra unita ai cambi di allenatore.

Eppure nei Wolves Doherty aveva raggiunto risultati di tutto rispetto. Dopo essere stato prelevato dalle giovanili dei Bohemians, al netto dei successivi prestiti a Hibernian e Bury, l’esterno in sei stagioni ha contribuito a portare i Lupi dalla League One alla Premier League per poi centrare al primo tentativo la qualificazione all’Europa League. Quell’anno, eliminato il Torino ai playoff, il cammino si interruppe ai quarti contro il Siviglia, vincitore del trofeo contro l’Inter.

Ciò che ha convinto il Tottenham a sostenere l’esborso per Doherty sono i suoi numeri, che nelle ultime due stagioni in arancione, cioè quelle in Premier, hanno registrato complessivamente 15 gol e 15 assist. Adesso finalmente la prima rete con la nuova maglia che può rappresentare una nuova svolta per la sua carriera. Conte sta iniziando a impiegarlo con continuità e agli occhi salta subito un paragone: chissà che non possa diventare per il Tottenham ciò che Darmian è stato ed è ancora per l’Inter. Nessuno dei due, infatti, ha iniziato la rispettiva avventura con Conte con i gradi della titolarità, salvo ritagliarsi i propri spazi col passare del tempo. Per l’irlandese la grande occasione va sfruttata qui e adesso.

Foto: Twitter Doherty