Dodo: “Vogliamo vincere tutte e due le coppe. Italiano? Mi sprona sempre a dare il meglio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino della Fiorentina, Dodò, ha così parlato dopo la vittoria per 5-0 contro la Sampdoria: “I capelli viola li ho fatti ieri perché speravo di giocare una grande partita, siamo felici del nostro lavoro”. E sul primo gol in viola: “Mi mancava tanto, erano tanti anni che non segnavo. Oggi è una grande serata per me e la squadra”.

Poi ha proseguito parlando del rapporto con Italiano: “Mi aiuta sempre a dare il meglio, quando sono arrivato ero fermo da sei mesi e sapeva che non mi stavo esprimendo al mio livello. Adesso sono felice“. E sul rapporto con i tifosi: “Ai tifosi posso solo dire grazie perché ci seguono sempre, siamo focalizzati su tutti gli obiettivi. Vogliamo alzare tutti e due trofei“.