Dodò: “Vogliamo portare un trofeo a Firenze. Qui a vita”

Nel corso del Media Day in vista della finale di Conference League ha parlato anche il terzino Dodò: “L’Olympiacos? Sappiamo come giocare questa finale, stiamo preparando tutto per questa partita. Vogliamo portare un trofeo a Firenze. Ho recuperato bene dopo l’infortunio, sono in crescita dal punto di vista fisico. Il futuro di Italiano? Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. Io voglio rimanere qui per tutta la vita”.

Foto: Instagram Dodò