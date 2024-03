Dodò: “Sono già molto carico, non vedo l’ora di rientrare. Kayode è un ragazzo straordinario”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino destro della Fiorentina, Dodò, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa, partendo dalle sue condizioni: “Ho molta voglia di rientrare, il mister parla sempre con me. Certo, non posso andare ancora molto forte, ma sono già molto carico e per me è importante essere già qui, con la squadra ad allenarmi. Dopo un infortunio grave è sempre difficile ma sono stato vicino alla famiglia e alla squadra. I primi mesi sono stati tosti, volevo tornare presto, ma quando ho ricominciato a lavorare sul campo è tornata la felicità e oggi sono molto contento di essere qui”. Su Kayode: “È un ragazzo straordinario, sempre sorridente e con voglia di fare sempre il meglio. È cresciuto tantissimo ed è tutto merito suo. Ha la fiducia di tutta la squadra e del mister, è un ragazzo fantastico”.

Sul Maccabi: “Ho giocato tre anni fa contro il Maccabi e so cosa ci attende. Le partite sono sempre difficili, se tutti staremo attenti potremo fare una bella partita”.

Sulla finale dello scorso anno: “La ferita è rimasta, credevamo tantissimo in quella finale ma ci stiamo allenando sempre di più per fare sempre meglio per noi e per i tifosi”.

Foto: Instagram Dodò