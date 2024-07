Dodò: “Palladino mi ha chiesto 5 gol. Ho fatto una scommessa con Kean”

Dodò, laterale destro brasiliano della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dell’inizio di ritiro agli ordini del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un lavoro importante in questo inizio di ritiro, è necessario per ciò che vuole il mister. Adesso bisogna proseguire così. Palladino? Sta aiutando tutti, a partire dai giovani. Io sono contento, a me ha chiesto almeno cinque gol in stagione. Con Kayode ci siamo sentiti in videochiamata, poi ho parlato anche con Ikoné e con Kean per dargli il benvenuto. Mi vogliono bene tutti. E con Moise ho fatto una scommessa: gli farò da tassista e lui in cambio mi regalerà una settimana di vacanze dove voglio con la mia famiglia”.

Foto: Instagram Dodò