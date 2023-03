Dodò: “Italiano mi ha detto che sono forte e che devo dimostrarlo in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Fiorentina, Dodò, ha così parlato dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Milan: “Miglior Fiorentina della stagione? Abbiamo lavorato tanto e abbiamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ma anche che avremmo potuto vincere come contro il Verona e in Conference. Il mister ha parlato con noi questa settimana, ci ha detto di dare tutto e così che stiamo facendo”.

Poi ha proseguito parlando dell’assist fornito a Jovic: “Mi mancava tanto fare un assist, sono felice per questo”. E sui balletti con Igor: “Una cosa brasiliana, guardiamo sempre Vinicius su Tik Tok e possiamo fare anche in Italia“. Infine, su cosa si sono detti con mister Italiano: “Mi ha detto che sono un giocatore forte e che in Italia devo dimostrarlo”.

Foto: Instagram Dodò