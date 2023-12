Il terzino della Fiorentina Dodò ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si carica in vista del nuovo anno. Il giocatore, reduce da un grave infortunio, punta al nuovo anno per il rientro e per vincere qualche trofeo con i Viola.

Questo il suo post sui social: “Il 2023 è stato l’anno della semina. Il 2024 sarà l’anno del raccolto”.

Foto: Instagram personale