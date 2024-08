Dodò: “Eravamo abituati a giocare in un ‘ altra maniera. Per adattarci ci vorrà tempo, ma felice di Palladino”

Dodò esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul modo di giocare di mister Palladino: “Eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione”.

Per lei come va nel nuovo ruolo? “Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra”.

Foto: twitter Fiorentina