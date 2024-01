Dodò fa il conto alla rovescia: “4 giorni per ritornare con la mia gente”

È iniziato il countdown per il ritorno in campo di Dodo. Il terzino della Fiorentina ha pubblicato su Instagram una storia con cui ha sostanzialmente fatto capire che a breve sarà nuovamente a disposizione di Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha trovato un degno sostituto in Michael Kayode: “Quattro giorni per ritornare con la mia gente, mi mancate tantissimo, questa foto mi rappresenta molto, ho lavorato duro per tornare al meglio, per stare vicino a tutti, andiamo“.

Foto: Instagram Fiorentina