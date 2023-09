Dodo dopo l’infortunio: “Grazie Firenze per tutto. Amo così tanto la Fiorentina, tornerò più forte”

Nella giornata di oggi la Fiorentina ha dovuto fare i conti con gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto Dodo, col brasiliano che durante la gara con l’Udinese ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore. Tanti i messaggi di supporto per il brasiliano, a cui lo stesso giocatore ha così risposto sui social: “Grazie Firenze per tutto, sono molto felice in questo club, che amo così tanto, tornerò più forte, dando gioia a tutti voi, e a tutti i miei compagni che faranno il tifo. Arrivo indietro e su questo fianco destro nessuno mi ferma Forza Viola”.

Foto: Instagram Fiorentina