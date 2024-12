Dodò dedica un pensiero a Bove: “Correremo per te ogni minuto”

Tramite il proprio profilo Instagram, l’esterno Dodò ha voluto dedicare un pensiero al compagno di squadra Bove, colpito da un malore durante Fiorentina-Inter. Il brasiliano, durante quegli attimi di terrore, è sembrato tra i più scossi di tutta la squadra.

“Bravo fratello mio, tornerai più forte di prima”, ha inizialmente scritto a commento dell’ultimo bollettino medico, che ha sicuramente fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la piazza. “Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterti la tua gioia e il tuo bel calcio tornerà meglio di prima”, ha chiosato.

Foto: Instagram Dodò