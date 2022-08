Dodo: “Darò tutto per una Fiorentina da Champions!”

Il neo-acquisto della Fiorentina, Dodo, ha parlato ai canali social del club: “Sto bene, è stata una prima parte di stagione che mi ha richiesto molto sforzo fisico, visto che non giocavo da sette mesi. Ma credo che di partita in partita mi sto adattando sempre più al gioco della Fiorentina e che potrò dare tanto a questo club”. Poi, sulla scelta di sposare il progetto della Fiorentina: “Ho degli amici qui, come Cabral e Igor, sognavo di giocare in Italia. Quando si è presentata l’opportunità di trasferirmi alla Fiorentina, non ci ho pensato due volte. Chiaramente avevo anche altre opportunità, ma credo che per me e per il mio stile di gioco, per la mia carriera e per il livello che desiderio raggiungere la Fiorentina sia stata la scelta migliore”.

Dodo si è poi espresso su Italiano: “Quando l’ho visto la prima volta mi sembrava molto arrabbiato. Poi, allenandomi con lui e parlandoci, ho capito che è un eccellente allenatore”. Infine, una promessa ai tifosi che con così tanto calore l’hanno accolto: “Promesso che darò tutto me stesso per aiutare la Fiorentina a vincere titoli, ad arrivare in Champions League, a vincere la Conference League, perché sono un giocatore molto competitivo e ambizioso, ho giocato già in Champions ed in Europa League e so quanto sia importante per un club e un giocatore giocare le coppe, credo la Fiorentina debba arrivare a quei livelli”.

Foto: Twitter Fiorentina