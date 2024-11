Dodò: “Abbiamo un grande atteggiamento, chi si posiziona male viene richiamato. Stare lassù dà fiducia e consapevolezza”

Dopo il successo contro il Torino, il difensore della Fiorentina, Dodò, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“E’ un gran lavoro di squadra, stiamo mettendo un grande atteggiamento e portiamo a casa le vittorie. Siamo insieme a tante altre squadre, ma stare lassù dà tanta fiducia e consapevolezza”

Sulla fase difensiva: “E’ cambiato tanto, parliamo tutti: chi è male posizionato, viene richiamato per sistemarsi. Stiamo facendo un grande lavoro. Per segnare, devi anche stare bene in difesa. Ed è merito anche degli attaccanti”

Si percepisce serenità in casa viola, come se lo spiega?: “Dal lavoro con il mister. Durante la partita ci sono occasioni, ma stiamo facendo bene e in ogni gara facciamo qualcosa in più. Questo è un anno importante, abbiamo sbagliato due finali e adesso abbiamo più fiducia. Il mister ha voglia di vincere, possiamo arrivare lontano”

Foto: Instagram Dodò