Dodo: “Abbiamo bisogno di Nico. Palladino mi ha chiesto 5 reti”

Dodo ha parlato in zona mista al termine dell’amichevole vinta dalla Fiorentina per 2-1 contro il Montpellier: “È andata bene. In settimana abbiamo lavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo pronti per iniziare la stagione”. Il laterale viola ha parlato anche del nuovo sistema di gioco e del suo rapporto con Palladino: “Eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra”. Su Nico Gonzalez: “Non voglio parlare di questo. Domani lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui: è il nostro numero 10. Sono felice di rivederlo”.

Foto: Foto: Instagram Dodò