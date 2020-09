Doccia fredda per l’Inter, Flick: “Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Perisic”

Ivan Perisic non giocherà più nel Bayern Monaco. Una doccia fredda per l’Inter, arrivata direttamente dall’allenatore dei bavaresi Hansi Flick che, ai microfoni di Abendzeitung, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic. Adesso proveremo a capire come integrare la nostra rosa”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco