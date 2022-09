Nkunku e il Chelsea: controllo medico segreto in vista della prossima estate

Il nome di Leao viene accostato al Chelsea, ma il Milan confida nel rinnovo, mentre i discorsi per Christopher Nkunku sono in stato più avanzato. Il Chelsea ci aveva provato già la scorsa estate, tuttavia il Lipsia aveva respinto qualsiasi proposta. Secondo quanto raccontato ieri dalla Bild è un matrimonio soltanto rinviato, nelle scorse settimane – poco prima della fine del mercato estivo – c’è stato un consulto vicino Francoforte alla presenza di un medico del Chelsea. Ulteriore conferma di un’irruzione probabilmente per la prossima estate.

Foto: twitter Lipsia