Marsiglia-Sporting, le formazioni ufficiali

Ultima chiamata per il Marsiglia di Tudor che alle 18:45 ospiterà lo Sporting in una gara che dirigerà l’arbitro italiano Massa. Ecco i 22 che scenderanno in campo:

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi, Clauss, Veretout, Guendouzi, Nuno Tavares; Cengiz Under, Alexis Sanchez, Harit. All. Tudor.

SPORTING (3-4-3): Adan; Inàcio, St-Juste, Reis; Esgaio, Morita, Ugarte, Santos; Trincão, Edwards, Pote. All. Ruben Amorim.

ARBITRO: Massa (Italia).

Foto: twitter Marsiglia