Grave lutto per Arturo Vidal: il padre trovato senza vita

Grave lutto per Arturo Vidal. Il padre Erasmo, infatti, è stato trovato senza vita presso un centro ippico che era solito frequentare. Il corpo è stato trovato dal personale di sicurezza del Club Hipico de Santiago, con i paramedici che lavorano all’interno della struttura che sono intervenuti ma senza successo poiché l’uomo era già defunto. Secondo le indiscrezioni in Cile, sarebbe morto a causa di un arresto cardiorespiratorio per chock ipovolemico.

Foto: Vidal Zimbio