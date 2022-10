Djuricic: “La mia frase ha fatto polemica? Non devo giustificarmi, ma intendevo che contro il Monza non ho fatto abbastanza”

La Sampdoria è in un momento delicato e con una classifica da raddrizzare urgentemente, già dalla prossima sfida di campionato di lunedì contro la Roma. A parlare del delicato periodo blucerchiato è il centrocampista Filip Djuricic: “Mettiamo energia e pensieri positivi, abbiamo tirato una riga e dobbiamo pensare a salvarci, è diventato il nostro obiettivo. Monza? Non abbiamo reagito nel modo giusto. Ha fatto polemica la mia frase sul dare ora il 110%: non devo giustificarmi, ma intendevo che non ho fatto abbastanza”. Sul nuovo tecnico Stankovic, suo connazionale: “Lo conoscevo come giocatore, so che è un uomo aperto con cui si può parlare. Vedo la Samp come un grande club, pazienza se negli ultimi vent’anni non è stata su certi livelli. La mia prima avventura qui non è andata benissimo, ma sono tornato perché è un grande club. Il mister ci ha detto una frase serba della guerra: Non è importante la forza che ti attacca, ma l’orgoglio con cui ti difendi'”.

Foto: instagram Sampdoria