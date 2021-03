Djuricic: “Ho vissuto 3 mesi difficili. De Zerbi? Ogni tanto capita un litigio”

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha commentato la vittoria con il Verona di oggi pomeriggio a Sky Sport, parlando anche del suo gol contro gli scaligeri.

Queste le sue parole: “Sono molto contento perchè non ho vissuto 2-3 mesi facili, tra Covid, infortuni, una forma poco ottimale e inoltre il ruolo è un po’ cambiato. Il litigio con De Zerbi? Ho un rapporto straordinario con lui, l’ho detto molte volte, a volte però succedono casini ma l’importante è che ci vogliamo bene. Oggi mi ha detto: ‘vedi che anche in partite così puoi segnare’ perché non era partita perfetta ma era partita giusta”.

Foto: Sito Sassuolo