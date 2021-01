Djuricic: “Europa? Ci crediamo. Difficile immaginare un Sassuolo senza De Zerbi”

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha parlato così a Sky del difficile momento dei neroverdi: “È un periodo un po’ difficile ma dobbiamo guardare la situazione: abbiamo 30 punti, meno uno dal record e abbiamo fatto il record di gol per il girone di andata. Dobbiamo tornare in forma, le prossime quattro gare possono essere molto importanti”.

Sassuolo prima per possesso, ma decima per tiri in porta. Potete impensierire chiunque.

“Abbiamo giocato in trasferta contro Inter, Roma, Lazio: hanno provato a giocare in contropiede e questo è un segnale forte, dimostra che siamo una squadra di cui avere paura. Dobbiamo crescere in fiducia, per noi tutti è importante come giochiamo a marzo-aprile, possiamo cambiare la stagione”.

L’Europa?

“Crediamo che possiamo arrivarci. Magari non lo faremo, ma anche l’ottavo posto sarebbe importante”.

Quanto pesa l’assenza di Berardi?

“Al di là delle statistiche, è un giocatore importante e un capitano vero. Sicuro che manca. Non guardiamo tanto le statistiche come voi, ma l’assenza di uno come Berardi pesa”.

Tutti vogliono De Zerbi. Immagini un Sassuolo senza di lui?

“È un calcio che è un po’ particolare, senza De Zerbi sarebbe difficile ripetere magari non i risultati ma questo tipo di gioco”.

