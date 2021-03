Djuricic: “Dobbiamo giocare senza paura contro chiunque. Stojkovic? E’ il mio idolo”

Il calciatore del Sassuolo, Filip Djuricic, ha parlato così dal ritiro della Serbia, prima delle sfide contro Irlanda, Portogallo e Azerbajgian valide per le qualificazione al Mondiale del 2022: “Ogni allenatore porta nuove idee e sta a noi fare del nostro meglio per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la qualificazione alla Coppa del Mondo. Non dobbiamo parlare di quello che non ha funzionato finora, ma pensare a ciò che verrà.

Stojkovic? Ho già detto che era il mio idolo, giovava nella posizione in cui gioco io e penso di poter imparare molto da lui. Non vedo l’ora di lavorarci assieme e spero che dia alla Nazionale un gioco più offensivo rispetto al passato. Io non mi accontento di pareggiare contro Irlanda e Portogallo, dobbiamo vincere contro tutti. Dobbiamo scendere in campo con il coraggio di credere di essere migliori degli avversari, senza paura. Credo che il mister ci trasmetterà questo coraggio perché lui da calciatore era così”.