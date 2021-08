Djuricic: “De Zerbi mi ha cambiato la visione del calcio. Con lui mi sento spesso”

Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha elogiato il suo ex allenatore De Zerbi. Ecco le parole del giocatore: “De Zerbi mi ha cambiato la visione del calcio. Con lui ho trovato la continuità che non riuscivo a mantenere in precedenza. Dionisi ha il carattere simile a De Zerbi e anche l’approccio, anche se calcisticamente qualcosa è cambiato. Non è un caso che sia stato scelto. In caso di offerta dello Shakhtar cosa farebbe? Con De Zerbi ci conosciamo dai tempi di Benevento, ci sentiamo spesso. Per ora sono del Sassuolo, all’ultimo anno di contratto”.

Foto: Sito Sassuolo