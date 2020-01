Djuricic: “Battere la Samp per dare una svolta alla stagione. Voglio segnare di più e tornare in Nazionale”

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida salvezza di Marassi contro la Sampdoria: “Torniamo a Marassi dopo la partita strana con il Genoa. Abbiamo giocato bene, ho segnato un gol che mi è stato annullato. Noi giochiamo sempre con lo stesso stile e la stessa voglia. Andiamo a Marassi per vincere perché penso che con i 3 punti potrebbe cambiare tanto“.

Una sfida da ex

“Sono stato un anno e mezzo lì, non ho avuto un buon rapporto con il mister, lui non mi vedeva e dopo un anno ho deciso di andare via. Grande società, non ho avuto il supporto del direttore sportivo e del club ma sono stato bene”.

Ruolo

“Mi piace fare il trequartista, l’ho fatto per tutta la mia vita. Quest’anno sto giocando di più in questa posizione e il rendimento a metà stagione è più alto rispetto all’anno scorso. Sono molto fiducioso ma noi dobbiamo abituarci a giocare anche in altre posizioni, dipende da cosa chiede il mister. Voglio segnare di più, fare altri 3-4 gol, voglio andare nuovamente in Nazionale a marzo”.

Foto: Twitter Sassuolo