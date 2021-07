Djuric: “Mi piacerebbe restare alla Salernitana ma non posso aspettare all’infinito”

Al termine della gara amichevole persa 1-0 con il Gubbio, l’attaccante della Salernitana, Milan Djuric ha così parlato del momento della squadra campana e di cosa si aspetta dal futuro.

Queste le sue parole: “Si stanno inserendo ragazzi nuovi come Obi, Strandberg e Zortea. Ci sono meccanismi da rodare ma dal punto di vista fisico abbiamo dato tutto quello che avevamo. Numericamente siamo pochi, sicuramente la società sta lavorando per dare qualche nuovo giocatore al mister. Siamo un po’ in deficit ma sappiamo tutti cosa ha dovuto passare la società prima di questa fase. La serie A l’ho fatta un anno con il Cesena, ho potuto assaporarla soltanto. Bisogna correre tanto, ci vuole qualità, bisogna essere pronti, ti puniscono alla minima disattenzione ma noi dobbiamo credere nelle idee del mister”.

Sul futuro: “Ho sempre detto che a me farebbe piacere restare a Salerno, la società ha avuto le sue problematiche e quindi anche questo discorso è stato posticipato. Io attendo, non di certo all’infinito, perché credo che un po’ di rispetto me lo sono guadagnato”.

Foto: Logo Salernitana