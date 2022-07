Djuric: “Mi piacerebbe essere l’Ibrahimovic del Verona. Ma non mi posso paragonare a lui”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Milan Djuric ha parlato della sua nuova avventura dell’Hellas Verona: “Mi piacerebbe diventare l’Ibrahimovic del Verona. Lo stimo come calciatore, ma non mi posso paragonare a lui. Avere un fisico come il mio all’inizio, è stato penalizzante. Sono un attaccante che fa tanta legna e che magari segna ‘poco’. Oggi, invece la mia stazza è un’arma in più”.

Foto: Twitter Verona