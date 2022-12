Djorkaeff: “Un messaggio politico è meglio che non stia in uno stadio”

L’ex calciatore di Inter e Francia, Djorkaeff, ora consigliere di Gianni Infantino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle polemiche nate in Qatar riguardanti i diritti umani. Ecco la sua dichiarazione: “È delicato quando la politica entra nello sport. Molta gente vuole far passare un suo messaggio ma il calcio porta valori propri. Se cominciassimo a dare spazio a due-tre messaggi finiremmo per limitare i valori dello sport. Un messaggio politico è meglio che non stia in uno stadio”.

Foto: twitter inter