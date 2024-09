Djorkaeff: “Thuram del papà ha solo il sorriso, Lilian non sapeva calciare”

Youri Djorkaeff, ex trequartista francese dell’Inter, intervistato da Sportmediaset ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi e delle sue possibilità di emergere a livello internazionale dopo la vittoria dello Scudetto 2024/25: “La grande forza dell’Inter è di giocare sempre tutti insieme, lottare per gli altri, andare avanti e indietro con sacrificio. Hanno grande volontà, segna Lautaro, segna Thuram ma è veramente una squadra bella da vedere. Thuram ha qualcosa del papà? Niente, ha solo il sorriso perché il papà non sapeva calciare (ride). Ha una presenza importante dentro e fuori dal campo, primo non giocava in questo ruolo e ha capito l’Inter e San Siro”.

Foto: Instagram Thuram