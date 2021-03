Djorkaeff: “Conte mi piace, adesso è interista al 100%”

Era il 5 gennaio del 1997 quando Youri Djorkaeff lasciava tutti a bocca aperta con la sua ormai celebre rovesciata contro la Roma. Un gesto tecnico che ha contribuito a creare un legame forte tra il francese e l’Inter. Oggi, nel giorno del suo compleanno, Djorkaeff ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si sofferma -anche- sull’attuale tecnico nerazzurro, Antonio Conte. “Mi piace, sta svolgendo un ottimo lavoro. Sarò onesto: all’inizio-prosegue il francese-ho faticato a immaginarlo sulla nostra panchina, nel tempo è stato bravo a comprendere fino in fondo il significato di indossare questi colori. Non è cambiato a livello caratteriale, è rimasto lo stesso facendo capire a tutti che era venuto a Milano con una missione: vincere. Ok, in passato è stato un simbolo della Juventus, ma oggi non conta. Sta dando tutto sé stesso ed è interista al 100%”.