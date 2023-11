Djokovic allo Stadium insieme ai connazionali Vlahovic e Kostic: “Grazie fratelli per rappresentare la Serbia nel mondo”

Novak Djokovic, stella del tennis, numero uno del mondo, era allo Juventus Stadium a seguire Juventus-Cagliari. Il serbo, impegnato da domani a Torino per le ATP Finals, ha approfittato per seguire la Juve e salutare i connazionali serbi, Duvan Vlahovic e Filip Kostic.

Nole ha postato una foto con i connazionali, scrivendo: “È un piacere guardare due maestri del loro mestiere all’opera. Buona fortuna per il futuro fratelli e grazie per aver rappresentato la Serbia nel mondo. Grazie alla Juventus per l’ospitalità e la gentilezza”.

Foot: Instagram Djokovic