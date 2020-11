Djimsiti: “Sono cresciuto tanto, la qualità di questa squadra mi ha aiutato a farlo. Dobbiamo pedalare”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Midtjylland: “Non sono uno che legge tanto i vari giornali, sicuramente sono cresciuto tanto. A gennaio sono cinque anni che sono in Italia, è un campionato che ti fa crescere anche mentalmente. Adesso è il terzo anno che sono qui col mister, penso di essere cresciuto. C’è qualità in questa squadra, questo ti aiuta a crescere”.

Prima del Verona avete subito soltanto due gol. Cosa è cambiato?

“Ultimamente abbiamo preso meno gol, siamo più solidi dietro. Abbiamo lavorato per arrivare a questa compattezza in difesa, è la nostra forza. Nelle ultime gare siamo riusciti a giocare meglio, con l’Hellas abbiamo commesso degli errori evitabili, ma possiamo sempre crescere”.

Come vivete voi questa alternanza di risultati?

“Come ha detto il Papu, dobbiamo pedalare. Lo sappiamo, i risultati che abbiamo fatto ultimamente sono arrivati per la voglia che abbiamo. Siamo arrabbiati dopo la partita di sabato, ma vogliamo di andare avanti”.

Foto: CalcioAtalanta.it