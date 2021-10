Djimsiti si fa male con l’Albania ed esce dal campo in barella. Altra tegola per l’Atalanta

Preoccupano in casa atalantina le condizioni di Berat Djimsiti, uscito nel corso del primo tempo della sfida con la sua Albania per un infortunio al braccio sinistro. Il difensore ha lasciato il campo in barella con il corpo completamente immobilizzato e si sottoporraà nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti per stabilire la gravità dell’infortunio.

FOTO: Instagram personale Djimsiti