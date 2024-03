Djimsiti: “Sanchez? Un solo giocatore non può fermarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Atlanta e della Nazionale albanese, Berat Djimsiti, ha così parlato alla vigilia della sfida amichevole contro il Cile: “Siamo alcuni giocatori che giocano in Italia e sappiamo com’è il calcio qui, ci sono molti albanesi qui che ci sosterranno domani. Sarà una cosa molto bella”.

Infine, su Alexis Sanchez: “Ha fatto una carriera di tutto rispetto, con grandi squadre, non solo all’Inter. È un giocatore di grande qualità e di livello mondiale. Ci vuole l’aiuto della squadra per fermarlo, un solo giocatore non può fermarlo. È la forza della squadra che deve fermare l’intero Cile, non un solo giocatore. Un giocatore non può fare la differenza da solo”.

Foto: Instagram Djimsiti