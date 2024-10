Djimsiti più Lookman: 2-0 Atalanta sullo Shakhtar all’intervallo

Termina 0-2 il primo tempo tra Shakhtar Donetsk e Atalanta, gara contraddistinta da un predominio della Dea per tutti i 45 minuti.

L’Atalanta inizia la gara cercando di impostare la manovra di gioco e volgere subito i venti della partita a favore, ma il pressing dello Shakhtar è organizzatissimo. I ritmi non sono altissimi, gli ucraini si difendono con un 4-4-2 compatto e la Dea inizia a prender le misure. La prima occasione è proprio dell’Atalanta con Lookman, che all’undicesimo minuto dopo un recupero alto viene servito da Samardzic e tira a lato col sinistro. L’occasione del fuoriclasse atalantino rinvigorisce la squadra, che inizia ad alzare il proprio baricentro e i ritmi di gioco. Al ’18, il pressing nerazzurro porta ad un rapido recupero palla, Ederson si appoggia su Lookman, che nota l’inserimento a fari spenti di Zappacosta. Il filtrante per l’italiano è una buona intuizione, ma Riznyk prevede tutto ed esce in modo tempestivo, appropriandosi della sfera. Ma il primo gol è rimandato solo di qualche istante: sugli sviluppi di un calcio piazzato della Dea, il solito Lookman mette in mezzo all’area di rigore un cross velenosissimo, che premia l’ottimo inserimento del difensore Djimsiti, che insacca di destro. È 0-1 per l’Atalanta. La partita diviene un monologo della squadra di Gasperini, che al ’24 si rende nuovamente pericolosa con una conclusione sporcata di Samardzic, terminata in calcio d’angolo. L’Atalanta è brava a recuperare palla istantaneamente, e verticalizzare subito sui tre davanti. Il primo squillo degli ucraini arriva al ’30, con uno sporadico tentativo di cross di Marlon Gomes deviato senza grandi sforzi da Kossounou. Ma lo spartito riprende istantaneamente sulla falsa riga di qualche minuto precedente, con un azione manovrata da parte dei nerazzurri, che sfocia in una conclusione velleitaria di De Ketelaere da fuori area. Brivido per lo Shakhtar. Ennesima occasione per l’Atalanta al ’35 per il raddoppio: sulla corsia di destra De Ketelaere si appoggia su Bellanova, che pesca il movimento di Lookman in area di rigore. Il numero 11 colpisce al volo ma prende in pieno la traversa, sulla ribattuta Ederson svirgola sul fondo. Passano soli 3 minuti, e gli ospiti si ritrovano nuovamente ad un passo dal secondo gol. Azione fotocopia della precedente, ma questa volta alla conclusione ci arriva De Ketelaere, che sciupa colpendo di testa con scarsa decisione. La porta dello Shakhtar sembra impenetrabile, ma l’ennesima azione ad alta intensità porta Kolasinac a fornire una palla perfetta per Lookman al centro dell’area, che spiazza il portiere. 0-2 è il risultato con cui si chiude il primo tempo della gara, con un Atalanta dominante su tutta la linea.

Foto: Instagram Atalanta