Djimsiti-Lookman-Bellanova, l’Atalanta stende lo Shakhtar (3-0)

Dopo il pareggio contro l’Arsenal, l’Atalanta trova la prima vittoria nella nuova Champions League. E lo fa nel migliore dei modi: 3-0 allo Shakhtar. Lo Shakhtar approccia meglio la sfida, ma a passare in vantaggio sono gli uomini di Gasperini con la rete di Djimsiti al 21′. Da quel momento è monologo nerazzurro: la rete arriva al 21′, poi tante altre occasioni, con Samardzic e ancora Lookman che colpisce la traversa. Appuntamento con il gol solo rimandato per l’attaccante nigeriano. Infatti, al 44′ arriva il raddoppio di Lookman che fissa il risultato sul 2-0 all’intervallo. La ripresa si apre nel migliore dei modi e Bellanova firma la rete del 3-0. Azione perfetta dei bergamaschi con Zappacosta che pennella di destro dalla sinistra, Bellanova prende il tempo a Pedro Henrique e incorna di testa da due passi. Termina così 3-0, l’Atalanta stende lo Shakhtar. Una serata quasi perfetta per Gasperini, se non fosse per gli infortuni di Djimsiti e Kossounou.

Foto: Instagram Atalanta