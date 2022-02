Djimsiti: “La prossima chiederò di giocare in attacco. Serata magica, spirito giusto nel secondo tempo”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, autore della doppietta contro l’Olympiacos, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro in greci.

Queste le sue parole: “Abbiamo parlato dopo il primo tempo per capire cosa non andava, ci siamo detti che ci dovevamo svegliare e vincere. Lo spirito del secondo tempo è stato quello giusto”.

La prossima in attacco: “Sì chiederò di giocare in attacco la prossima. Scherzi a parte. Speriamo che dopo l’infortunio di Zapata non sia niente di grave per Muriel. Sono due giocatori fondamentali per noi, speriamo bene”.

Serata super: “Sono molto felice prima di tutto per la vittoria, ci mancava da tanto in casa. Così come a me il gol”.

Foto: Twitter Atalanta