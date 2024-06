Djimsiti: “Dopo il 2021 l’Italia ha avuto alti e bassi, ma non dobbiamo sottovalutarla”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’imminente sfida all’Italia nella prima partita dell’Europeo. Queste le sue parole:

Sull’Italia favorita contro l’Albania e sul match in generale: “Dico sì perché conosco il potenziale tecnico di una squadra che tre anni fa festeggiava l’Euro e di un calcio ben sintetizzato da quello che hanno fatto i club in Europa. Dopo il 2021 la Nazionale ha avuto alti e bassi, ma è un’ovvietà dire che non dobbiamo sottovalutarla, ma rispettarla: è sempre l’Italia”. Sul momento della sua carriera: “Sono come l’Atalanta: non mi pongo limiti”.

Foto: instagram Djimsiti